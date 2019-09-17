Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні

Національний банк вважає неприпустимими атаки на екс-главу центробанку Валерію Гонтареву, якій 17 вересня підпалили будинок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Це вже не низка інцидентів, це - терор. Його мета - залякати реформаторів української економіки, минулих і нинішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати. Ми не будемо мовчати. Адже це - пряма і неприхована загроза демократії і реформ, від яких залежить майбутнє України та добробут громадян. І не тільки реформ. Це загроза кожному громадянину, його конституційних прав і свобод, гарантом захисту яких має бути держава", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в НБУ, це повне руйнування моральних цінностей демократичного суспільства на користь терору.

"Ми наполягаємо, що конституційні права всіх громадян України на захист життя і здоров'я повинні бути забезпечені не словами, а діями", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що правоохоронні органи повинні невідкладно забезпечити проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників і акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про яких Національний банк раніше передав в правоохоронні органи.



Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої.



Також поліція не виключає версію підпалу будинку Гонтаревої на її замовлення.

Тим часом стало відомо, як виглядає будинок Гонтаревої після пожежі.