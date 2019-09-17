Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтаревої

В Офісі Президента назвали підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої брутальним злочином. Про це написала прес-служба в Facebook.



"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд). Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації".

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої.



Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.



Також суд дав дозвіл ГБР на примусовий привід на допит Гонтаревої.



15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерія Гонтареву з посади голови Національного банку.