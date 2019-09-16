Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок на Рівненщині

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає рішення Сарненського суду Рівненської області про призначення йому 3,4 тис. гривень штрафу за адміністративне порушення під час відпочинку в Рівненській області незаконним.

Про це Українським Новинам повідомив сам Ситник.

"Не хочу забігати вперед, але рішення суду абсолютно незаконне", - сказав він.

За словами Ситника, інформація про те, що він не заплатив за проживання, не відповідає дійсності.

Як повідомляли Українські Новини, Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржив рішення суду.

Головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника на Рівненщині.

Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкою.