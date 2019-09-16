підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 14:27 18
Судова влада 2019-09-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок на Рівненщині

Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок на Рівненщині

Артем Ситник.
Артем Ситник.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає рішення Сарненського суду Рівненської області про призначення йому 3,4 тис. гривень штрафу за адміністративне порушення під час відпочинку в Рівненській області незаконним.

Про це Українським Новинам повідомив сам Ситник.

"Не хочу забігати вперед, але рішення суду абсолютно незаконне", - сказав він.

За словами Ситника, інформація про те, що він не заплатив за проживання, не відповідає дійсності.

Як повідомляли Українські Новини, Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржив рішення суду.

Головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника на Рівненщині.

Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкою.

Більше новин про: НАБУ Артем Ситник відпочинок

Архів
Новини
Аслунд заявив, що "Коломойський повинен сидіти у в'язниці", – ЗМІ 16:09
Зеленський очікує вирішити питання обміну "всіх на всіх" на зустрічі "нормандської четвірки" 15:47
Вставляли електрошокер і саджали на шпагат: Балух розповів про жорстокі тортури у російській в'язниці 15:43
Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, - Рашкован 15:22
Зеленський обійдеться бюджету дорожче, ніж Порошенко, - проект закону 15:19
більше новин
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, - Рашкован 15:22
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok