Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування Генпрокуратури на 5,5% в 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Генеральної прокуратури на 5,5%, або на 400 млн гривень до 7 670 648,2 тис. гривень у 2020 році порівняно з 2019 роком.\r\nПро це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗ вказаної суми 5,5 млрд гривень пропонується виділити на зарплати працівників прокуратури.\r\nПри цьому пропонується збільшити фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 18 млн гривень у 2020 році в порівнянні з поточним роком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 вересня Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020. Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на обороноздатність в розмірі 245,8 млрд гривень.\r\nКрім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.Тим часом проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.