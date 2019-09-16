Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування Генпрокуратури на 5,5% в 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Генеральної прокуратури на 5,5%, або на 400 млн гривень до 7 670 648,2 тис. гривень у 2020 році порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

З вказаної суми 5,5 млрд гривень пропонується виділити на зарплати працівників прокуратури.

При цьому пропонується збільшити фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 18 млн гривень у 2020 році в порівнянні з поточним роком.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020. Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на обороноздатність в розмірі 245,8 млрд гривень.

Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.



Тим часом проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.