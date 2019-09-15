В 2020 году на оборону страны предусмотрено больше денег

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы на обороноспособность в размере 245,8 млрд гривен.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.



"Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд гривен", - сказал он.



Отмечается, что это на 16,1%, или на 33,8 млрд гривен, больше, чем было выделено в 2019 году.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.



Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.



Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.



Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.



Кроме того, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.