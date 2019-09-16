Журналісти - це четверта влада і вона глибока корумпована, - Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан звинувачує ЗМІ в корупції і порушенні журналістських стандартів.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини.\r\n"Частина корупції в цій державі - це корупція четвертої влади. Журналісти - це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава", - заявив керівник Офісу президента.\r\nБогдан вимагає "самоочищення" ЗМІ від корупції.\r\nТакож він вважає, що багато журналістів в Україні порушують журналістські стандарти.\r\n"Дивіться, я абсолютно адекватно спілкуюся з журналістами. Але для мене є частина журналістського середовища, яка не працює відповідно до стандартів журналістської етики. І на їх питання, чому ви з нами не говорите, я так і кажу: я вважаю, що ви не відповідаєте цим стандартам, спілкування з вами буде для мене принизливим", - сказав Богдан.\r\nПри цьому він упевнений, що така ситуація не зіпсує відносини між ЗМІ та чинною владою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд Києва розгляне позов Богдана проти журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") 19 вересня.\r\nТакож на Богдана надягнув наручники "французький жандарм" у Сен-Тропе. Раніше телеканал "112" звинуватив Богдана в інформаційному тиску і попросив у Ради Європи захисту.