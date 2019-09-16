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16 вересня 2019, понеділок, 12:08 7
Верховна Рада і партії 2019-09-16T12:15:01+03:00
Українські Новини
Рада має намір 20 вересня прийняти до розгляду проект держбюджету-2020

Рада має намір 20 вересня прийняти до розгляду проект держбюджету-2020

Верховна Рада 9 скликання. Фото:
Верховна Рада 9 скликання. Фото: "Інформатор"

Верховна Рада має намір прийняти до розгляду поданий Кабінетом Міністрів проект державного бюджету на 2020 рік у п'ятницю, 20 вересня.

Про це під час погоджувальної ради повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Хочу всіх привітати. У нас надійшов проект бюджету вчора у Верховну Раду України. І я впевнений, що в п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Маркарова представлятиме проект бюджету у Верховній Раді", - сказав він.

Разумков зазначив, що подання проекту держбюджету компенсує відсутню годину питання до уряду, оскільки бюджетний процес - виклик як для парламенту, так і для Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020. Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на обороноздатність в розмірі 245,8 млрд гривень.

Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.


Тим часом проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.

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