Курс валют: готівковий долар просів, а євро підскочив

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 вересня на 0,72 коп. до 24,9584 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,27 коп. до 24,6319 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,86 коп. до 27,1674 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,89 коп. до 27,6568 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6319 24,9584 27,1674 27,6568 3,41 3,94 Максимальний 24,7700 25,3000 27,4000 27,9000 3,75 5,00 Мінімальний 24,0000 24,7900 26,9000 27,4900 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 вересня, курс долара досяг свого мінімуму за останні три роки.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

А рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.