Курс валют: готівковий долар просів, а євро підскочив

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 вересня на 0,72 коп. до 24,9584 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 1,27 коп. до 24,6319 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 4,86 коп. до 27,1674 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,89 коп. до 27,6568 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6319\r\n24,9584\r\n27,1674\r\n27,6568\r\n3,41\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,7700\r\n25,3000\r\n27,4000\r\n27,9000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,7900\r\n26,9000\r\n27,4900\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 вересня, курс долара досяг свого мінімуму за останні три роки.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nА рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.