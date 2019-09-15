За тиждень долар обвалився на 37 копійок та знизився нижче 25 UAH/USD

З 6 по 13 вересня курс продажу готівкового долара, незважаючи на прогнози зростання від економістів, в обмінних пунктах київських банків знизився на 35,42 коп. до 24,9656 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 37,50 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 41,92 коп. до 27,1188 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 38,88 коп. до 27,6279 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗ 6 по 13 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 35,42 коп. до 24,9656 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 37,50 коп. до 24,6446 UAH\/USD.Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 41,92 коп. до 27,1188 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 38,88 коп. до 27,6279 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 13 вересня\r\n24,6446\r\n24,9656\r\n27,1188\r\n27,6279\r\n3,4100\r\n3,9100\r\n\r\n\r\nПорівняно з 6 вересня\r\n-0,3750\r\n-0,3542\r\n-0,4192\r\n-0,3888\r\n0,0000\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 вересня, курс долара досягне свого мінімуму за останні три роки.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nА рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.