За тиждень долар обвалився на 37 копійок та знизився нижче 25 UAH/USD

З 6 по 13 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 35,42 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,50 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 41,92 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажу знизився на 38,88 коп. до 27,6279 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти: