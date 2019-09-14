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14 вересня 2019, субота, 20:04 12
Президент 2019-09-14T22:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні

Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні

Зеленський в кінотеатрі. Фото:
Зеленський в кінотеатрі. Фото: "Квартал 95"

Президент Володимир Зеленський закликає світовий кінобізнес знімати кіно в Україні після того, як Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми за участю Боклана з "Слуги народу".

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Зеленського, передають Українські Новини.

"Звертаюся до представників світової кіногромадськості. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все для того, щоб знімати якісне кіно - і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу", - сказано в ньому.

Зазначається, що Зеленський зустрічався з продюсером серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном, акторками Робін Райт і Мілою Куніс, а також актором і продюсером Ештоном Катчером.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести компенсацію в розмірі 25% витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників.

Також можливу розтрату "Кінокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ, однак потім справу закрили.

Тим часом голова Держкіно Іллєнко подав у відставку.

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