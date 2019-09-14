Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні

Президент Володимир Зеленський закликає світовий кінобізнес знімати кіно в Україні після того, як Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми за участю Боклана з "Слуги народу".\r\nПро це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Зеленського, передають Українські Новини.\r\n"Звертаюся до представників світової кіногромадськості. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все для того, щоб знімати якісне кіно - і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що Зеленський зустрічався з продюсером серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном, акторками Робін Райт і Мілою Куніс, а також актором і продюсером Ештоном Катчером.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести компенсацію в розмірі 25% витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників.\r\nТакож можливу розтрату "Кінокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ, однак потім справу закрили.\r\nТим часом голова Держкіно Іллєнко подав у відставку.