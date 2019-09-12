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12 сентября 2019, четверг, 13:19 33
Политика 2019-09-12T14:00:02+03:00
Українські Новини
Иностранные кинопроизводители за съемки в Украине получат компенсацию в 25% из бюджета

Иностранные кинопроизводители за съемки в Украине получат компенсацию в 25% из бюджета

Верховная Рада намерена ввести компенсацию в размере 25% расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей.

За приятие законопроекта №1058 за основу проголосовали 285 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается предоставлять государственную субсидию для возврата части расходов, осуществленных иностранными кинопроизводителями при производстве (создании) фильма в Украине и убрать положение о компенсации расходов для украинских субъектов кинематографии.

При этом обязательным условием получения госкомпенсации для иностранных кинопроизводителей является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, в том числе конечных бенефициарных собственников (контроллеров), а также должностных лиц, граждан Украины.

Также законопроектом предусматривается возможность для иностранного кинопроизводителя дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум 4 культурных критерия культурного теста являются исключительно украинскими, или если фильм содержит сцены, в которых герои (персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора.

Под расходами понимаются затраты на: заработные платы работникам; плату за услуги физическим лицам (актерам и другим членам съемочных групп), включая гонорары и другие вознаграждения; приобретение товаров, работ, услуг; аренду имущества; другие расходы, непосредственно связанные с производством фильма, который производится на территории Украины, и выплачиваемые лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность и зарегистрированное как субъект хозяйствования на территории Украины и является зарегистрированным плательщиком налогов, не находится на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

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