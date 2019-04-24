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24 апреля 2019, среда, 17:17 1143
Силовые структуры 2019-04-24T17:29:10+03:00
Українські Новини
Возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ

Возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ

Владимир Зеленский. Скриншот: zelenskiy95/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: zelenskiy95/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сказал директор бюро Артем Сытник, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в начале апреля в  НАБУ поступило заявление от организации "Союз добровольцев" относительно совершения компанией "Киноквартал" коррупционного правонарушения.

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма этой компании под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Сытник отметил, что по итогам информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство.

"Союз добровольцев" обратился в суд, который обязал детективов НАБУ открыть производство.

"Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано", - сообщил директора Антикоррупционного бюро.

Он отметил, что обращение организации рассматривал начальник главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ обязали расследовать возможное хищение средств в компании Зеленского "Киноквартал" и Госкино.

Также Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.

Ранее замглавы Госкино поблагодарил Порошенко.

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