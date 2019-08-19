Председатель Госкино Ильенко подал в отставку

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко подал в отставку.\r\nОб этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию, что разрешит уже новому правительству провести соответствующий конкурс и назначить нового руководителя сферы", - сказал Ильенко.\r\nЧиновник отметил, что ему удалось возродить украинское кино и достичь лучшего уровня развития индустрии за время независимости Украины.\r\nИльенко добавил, что намерен и дальше работать в данной сфере.\r\nКак сообщали Українськi Новини, председателя Госкино хотят оштрафовать за начисление премий двоюродной сестре.\r\nРанее НАПК вызывал председателя Госкино Ильенко из-за премий его двоюродной сестре.