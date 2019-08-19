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19 августа 2019, понедельник, 11:39 286
Политика 2019-08-19T11:46:45+03:00
Українські Новини
Председатель Госкино Ильенко подал в отставку

Председатель Госкино Ильенко подал в отставку

Филипп Ильенко. Фото: Фейсбук/Филипп Ильенко
Филипп Ильенко. Фото: Фейсбук/Филипп Ильенко

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко подал в отставку.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию, что разрешит уже новому правительству провести соответствующий конкурс и назначить нового руководителя сферы", - сказал Ильенко.

Чиновник отметил, что ему удалось возродить украинское кино и достичь лучшего уровня развития индустрии за время независимости Украины.

Ильенко добавил, что намерен и дальше работать в данной сфере.

Как сообщали Українськi Новини, председателя Госкино хотят оштрафовать за начисление премий двоюродной сестре.

Ранее НАПК вызывал председателя Госкино Ильенко из-за премий его двоюродной сестре.

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