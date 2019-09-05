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05 сентября 2019, четверг, 12:30 1283
Политика 2019-09-05T12:30:32+03:00
Українські Новини
Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа"

Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа"

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 26 млн гривен на фильмы, в одном из которых принимает участие актер Станислав Боклан из сериала "Слуга народа".

Об этом говорится в материале "Страны" о том, кому и за что платило Госкино, начиная с 2017 года.

Десятку крупнейших получателей грантов Госкино, согласно данным на портале государственных финансов Е-дата, замыкает кинокомпания "Гарнет интернешнл медиа груп". Ее владелец - Андрей Ермак, который сейчас работает помощником по внешней политике у Зеленского. Недавно, например, он встречался в Берлине с Сурковым.

Кинокомпания получила от Госкино под руководством Ильенко 26,6 млн грн на четыре фильма. Из них 13 млн ушло на фильм "Предчувствие", который еще не вышел на экраны. Главную роль в фильме сыграл Станислав Боклан - актер, который играл премьер-министра в телесериале Зеленского "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

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