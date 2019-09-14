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14 вересня 2019, субота, 07:15 6 Документ
Економіка 2019-09-14T10:13:44+03:00
Українські Новини
У Розенка знизилася сума окладу за серпень, але зарплата все одно у 8 разів більша

У Розенка знизилася сума окладу за серпень, але зарплата все одно у 8 разів більша

Павло Розенко. Фото: dt.ua
Павло Розенко. Фото: dt.ua

Заробітна плата колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за серпень склала 68,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Розенко було нараховано за серпень 68 766 гривень, з них посадовий оклад становив 8 041 гривень, надбавка за вислугу років – 4 020 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 6 835 гривні, індексація - 357 гривень, премія – 3 055 гривень, компенсація невикористаної відпустки – 46 454 гривні. Сума утриманих податків склала 13 409 гривень. Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 55 356 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Розенка за липень склала 109,5 тис. гривень.

Раніше Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень і доходи колишньої дружини.

Крім того, зарплата Розенка в червні була в два рази більше, ніж у травні.

Також Розенко отримав надбавку за "інтенсивну працю" розміром майже з оклад у травні.

Тим часом дівчина Павла Розенка Христина Лебідь показала, як відпочиває з ним в Грузії.

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