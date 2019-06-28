Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за май составила 40,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Розенко было начислено за май 40 637 гривен, из них должностной оклад составил 15 437 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 718 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 121 гривну, индексация - 656 гривен, премия - 3 705 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 7 924 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 32 713 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены. Ранее Розенко начислили зарплату в 10 раз больше оклада.

Тем временем список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами, в числе которых Розенко.