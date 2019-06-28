Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за май составила 40,6 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ему, Розенко было начислено за май 40 637 гривен, из них должностной оклад составил 15 437 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 718 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 121 гривну, индексация - 656 гривен, премия - 3 705 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 7 924 гривны.\r\nФактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 32 713 гривен.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Украiнськi Новини, Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены. Ранее Розенко начислили зарплату в 10 раз больше оклада.\r\nТем временем список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами, в числе которых Розенко.