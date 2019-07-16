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16 июля 2019, вторник, 13:28 95 Документ
Кабмин 2019-07-16T13:28:02+03:00
Українські Новини
Розенко получил зарплату за июнь в два раза больше, чем за май

Розенко получил зарплату за июнь в два раза больше, чем за май

Павел Розенко. Фото: Facebook/Павло Розенко
Павел Розенко. Фото: Facebook/Павло Розенко

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко, который за май получил 40 637 гривен, за июнь составила 88,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Розенко было начислено за июнь 88 627 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 722 гривны, премия - 3 910 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов - 44 045 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 17 282 гривны.


Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 71 345 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Розенко внес в декларацию за 2018 год дорогой подарок матери и доходы бывшей жены, среди которых: дом за 1 млн гривен и земельный участок за 205 тыс. гривен в селе Погребы Броварского района Киевской области. 

Тем временем Розенко пополнил список партии "Европейская Солидарность". Всего партия подала список из 50 кандидатов на выборы в Раду. 

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