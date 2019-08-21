Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль

Заработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за июль составила 109,5 тыс. гривен в то время, как девушка Розенко показала, как отдыхает с ним в Грузии

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Розенко было начислено за июль 109 521 гривну, из них должностной оклад составил 11 826 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 913 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 052 гривны, индексация - 525 гривен, премия - 2 247 гривен, отпускные - 65 502 гривны, командировочные - 13 456 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 21 357 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 88 164 гривны.

Как сообщали Украiнськi Новини, Розенко получил зарплату за июнь в два раза больше, чем за май.

Ранее Розенко внес в декларацию за 2018 год дорогой подарок матери и доходы бывшей жены, среди которых дом за 1 млн гривен и земельный участок за 205 тыс. гривен в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Также Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае.