Девушка вице-премьера Розенко показала, как отдыхает с ним в Грузии

Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала фотоотчет с отдыха в Грузии совместно с вице-премьер-министром Павлом Розенко. Фотографии ведущая "Нового канала" публикует на своей странице в Instagram.

Свой фотоотчет пара начала еще из аэропорта "Борисполь".

"Ну шо, полетели?", - подписала Кристина.

Скриншот: Instagram: elena_kristina_lebed

На следующих фото видно, что пара отправилась не вдвоем, а с компанией.

Скриншот: Instagram: elena_kristina_lebed

Лебедь также показала и совместное пляжное фото с Розенко, лежащим у нее на спине.



"Загар особенно хорошо хватается на спину. Особенно, когда не ожидаешь, что загар - в мокрых шортах", - подписан снимок с вице-премьером.

Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Не обошлось и без фото в купальнике девушки Розенко.





Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebed



Как сообщали Українські Новини, впервые 28-летняя ведущая и 48-летний чиновник вышли в свет в ноябре прошлого года. Этим появлением они раскрыли свой роман.



Тем временем зарплата Розенка в июне была в два раза больше, чем в мае.



Также Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены.





