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11 августа 2019, воскресенье, 14:43 129
Общество 2019-08-11T14:46:27+03:00
Українські Новини
Девушка вице-премьера Розенко показала, как отдыхает с ним в Грузии

Девушка вице-премьера Розенко показала, как отдыхает с ним в Грузии

Розенко и Лебедь. Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebed
Розенко и Лебедь. Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала фотоотчет с отдыха в Грузии совместно с вице-премьер-министром Павлом Розенко. Фотографии ведущая "Нового канала" публикует на своей странице в Instagram.

Свой фотоотчет пара начала еще из аэропорта "Борисполь".

"Ну шо, полетели?", - подписала Кристина.

Скриншот: Instagram: elena_kristina_lebed Скриншот: Instagram: elena_kristina_lebed

На следующих фото видно, что пара отправилась не вдвоем, а с компанией. 

Скриншот: Instagram: elena_kristina_lebedСкриншот: Instagram: elena_kristina_lebed

Лебедь также показала и совместное пляжное фото с Розенко, лежащим у нее на спине.

"Загар особенно хорошо хватается на спину. Особенно, когда не ожидаешь, что загар - в мокрых шортах", - подписан снимок с вице-премьером.

Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкриншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Не обошлось и без фото в купальнике девушки Розенко. 

Скриншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкриншот: Instagram/elena_kristina_lebed


Как сообщали Українські Новини, впервые 28-летняя ведущая и 48-летний чиновник вышли в свет в ноябре прошлого года. Этим появлением они раскрыли свой роман. 

Тем временем зарплата Розенка в июне была в два раза больше, чем в мае. 

Также Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены. 


Больше новостей о: Отпуск Павел Розенко отпуск чиновников Кристина Лебедь

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