Девушка вице-премьера Розенко показала, как отдыхает с ним в Грузии

Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала фотоотчет с отдыха в Грузии совместно с вице-премьер-министром Павлом Розенко. Фотографии ведущая "Нового канала" публикует на своей странице в Instagram. Свой фотоотчет пара начала еще из аэропорта "Борисполь".\r\n"Ну шо, полетели?", - подписала Кристина.\r\nСкриншот: Instagram: elena_kristina_lebed \r\nНа следующих фото видно, что пара отправилась не вдвоем, а с компанией. \r\nСкриншот: Instagram: elena_kristina_lebed\r\nЛебедь также показала и совместное пляжное фото с Розенко, лежащим у нее на спине. "Загар особенно хорошо хватается на спину. Особенно, когда не ожидаешь, что загар - в мокрых шортах", - подписан снимок с вице-премьером.\r\nСкриншот: Instagram\/elena_kristina_lebed\r\nНе обошлось и без фото в купальнике девушки Розенко. \r\nСкриншот: Instagram\/elena_kristina_lebed\r\nКак сообщали Українські Новини, впервые 28-летняя ведущая и 48-летний чиновник вышли в свет в ноябре прошлого года. Этим появлением они раскрыли свой роман. Тем временем зарплата Розенка в июне была в два раза больше, чем в мае. Также Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены.