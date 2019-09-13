Співробітник СБУ загинув при виконанні бойового завдання

Співробітник Служби безпеки України Олександр Іваньков загинув під час виконання бойового завдання в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно йому, співробітник Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков загинув 11 вересня, виконуючи завдання, максимально наближена до бойової.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер-1 український військовий загинув у час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

30 серпня, біля кордону в Харківській області під час несення служби через розрив невідомого вибухового предмета загинув 35-річний інспектор прикордонної служби.

У Львівській області прикордонник загинув від вогнепального поранення.

Також від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт.

Влітку військовий випадково вбив товариша по службі під Києвом і отримав 2 роки ув'язнення.