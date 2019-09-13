підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 20:11 87
Силові структури 2019-09-13T21:00:02+03:00
Українські Новини
Співробітник СБУ загинув при виконанні бойового завдання

Співробітник СБУ загинув при виконанні бойового завдання

Співробітник Служби безпеки України Олександр Іваньков загинув під час виконання бойового завдання в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно йому, співробітник Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков загинув 11 вересня, виконуючи завдання, максимально наближена до бойової.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер-1 український військовий загинув у час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

30 серпня, біля кордону в Харківській області під час несення служби через розрив невідомого вибухового предмета загинув 35-річний інспектор прикордонної служби.

У Львівській області прикордонник загинув від вогнепального поранення.

Також від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт.

Влітку військовий випадково вбив товариша по службі під Києвом і отримав 2 роки ув'язнення.

Більше новин про: СБУ смерть військового

Архів
Новини
У Києві перестали працювати платіжні термінали Приватбанку 20:45
Співробітник СБУ загинув при виконанні бойового завдання 20:11
Вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ, - Зеленський 20:02
Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту "АІС" готуються до передачі до суду, – ЗМІ 19:37
У Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями 19:33
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/
Цемах повертається до окупованого Донецька 10:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok