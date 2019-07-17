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17 июля 2019, среда, 13:56 25
Судебная власть 2019-07-17T13:57:19+03:00
Українські Новини
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы

Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы

Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Кагарлыкский районный суд Киевской области приговорил к 2 годам лишения свободы военнослужащего за убийство сослуживца по неосторожности в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Из-за нарушения правил вождения грузовика с боеприпасами в его кузове получил смертельные травмы срочник. Солдата-водителя осудили при публичном обвинении военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона к 2 годам лишения свободы", - сказано в нем.

Трагическое событие произошло 24 мая 2018 года на территории одной из воинских частей Белоцерковского гарнизона.

Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами грубо нарушил правила вождения транспортной машины и не убедился перед началом движения в создании безопасных условий для перевозки пассажиров.

В результате военнослужащий срочной службы, который находился в кузове, был зажат между верхним металлическим перекрытием ворот хранилища и элементами автомобиля.

Он получил тяжкие телесные повреждения, от которых тот же день скончался в лечебном учреждении.

16 июля суд области поддержал позицию прокуратуры и назначил наказание виновному - 2 года за решеткой.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемых в убийстве военного под Харьковом арестовали.

Ранее в центре Киева "собачник" убил военного из Управления государственной охраны. Также в Киеве азербайджанец зарезал военного - его приговорили к 11 годам тюрьмы.

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