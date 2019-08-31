35-летний пограничник подорвался насмерть на границе с РФ в Харьковской области

Вчера, 30 августа, возле границы в Харьковской области во время несения службы из-за разрыва неизвестного взрывного предмета погиб 35-летний инспектор пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что недалеко от государственной границы с Россией нес службу пограничный наряд Харьковского отряда.

Отмечается, что военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в Волчанском районе на определенной удаленности от подразделения.

"Около 19 часов 30 августа в момент отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - говорится в сообщении.

Его коллега сразу же оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую", но раненый погиб в катере скорой помощи на пути в больницу.

На месте взрыва сейчас работают следователи, об инциденте проинформированы сотрудники Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области пограничник погиб от огнестрельного ранения.

Ранее на пограничников на КП "Краковец" напал владелец аттракционов.