35-летний пограничник подорвался насмерть на границе с РФ в Харьковской области

Вчера, 30 августа, возле границы в Харьковской области во время несения службы из-за разрыва неизвестного взрывного предмета погиб 35-летний инспектор пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.\r\nТак, сообщается, что недалеко от государственной границы с Россией нес службу пограничный наряд Харьковского отряда. \r\nОтмечается, что военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в Волчанском районе на определенной удаленности от подразделения.\r\n"Около 19 часов 30 августа в момент отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - говорится в сообщении.\r\nЕго коллега сразу же оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую", но раненый погиб в катере скорой помощи на пути в больницу.\r\nНа месте взрыва сейчас работают следователи, об инциденте проинформированы сотрудники Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. \r\nКак сообщали Українські Новини, во Львовской области пограничник погиб от огнестрельного ранения.\r\nРанее на пограничников на КП "Краковец" напал владелец аттракционов.