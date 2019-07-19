От выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ

После того, как на Донбассе погиб украинский военный, а еще двое были ранены при обстрелах, 2 военных погибли в результате снайперского обстрела в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от снайперского обстрела погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.\r\nОдин из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.\r\nДругой военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, он погиб на месте.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.\r\nРанее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.