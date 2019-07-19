От выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ

После того, как на Донбассе погиб украинский военный , а еще двое были ранены при обстрелах,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от снайперского обстрела погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

Другой военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, он погиб на месте.

Как сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.

Ранее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.