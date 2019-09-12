На Донбассе погиб военный во время выполнения боевого задания

1 украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в четверг, при выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии получил ранения, несовместимые с жизнью.\r\nОбстоятельства происшествия выясняются.\r\nНа данный момент гибель военного расследует рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командование воинской части.\r\nКомандование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.\r\nКоличество вражеских обстрелов возросло.\r\nРанее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.