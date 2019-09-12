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12 сентября 2019, четверг, 23:12 19
Силовые структуры 2019-09-12T23:12:56+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб военный во время выполнения боевого задания

На Донбассе погиб военный во время выполнения боевого задания

1 украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг, при выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии получил ранения, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются.

На данный момент гибель военного расследует рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командование воинской части.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщали Українські Новини, 9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Количество вражеских обстрелов возросло.

Ранее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.

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