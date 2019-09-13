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13 вересня 2019, пʼятниця, 19:33 17
Зовнішня політика 2019-09-13T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями

У Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями

Дмитро Пєсков. Фото:
Дмитро Пєсков. Фото: "БатлИнфо"

В Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями між Україною і Росією. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Радіо Свобода".

"Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже копіткої і, напевно, розтягнутою у часі роботи. Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає, тому що це питання двосторонніх контактів", - сказав прес-секретар Пєсков.

За його словами, Кремлю "значно більше імпонують слова, які ми чули з Києва про те, що там готується детальна "дорожня карта" з виконання зобов'язань української сторони щодо імплементації Мінських домовленостей".

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.


Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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