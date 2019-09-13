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13 вересня 2019, пʼятниця, 18:52 4
Президент 2019-09-13T19:03:24+03:00
Українські Новини
Порошенко розповів в ДБР, як захопили українських моряків

Порошенко розповів в ДБР, як захопили українських моряків

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Колишній Президент Петро Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні в ГБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм недостатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою та українською Азовським морем, і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де ВМС (Військово-морські сили) України несуть берегову охорону", - написав Порошенко.

Також він додав, що передав свої письмові свідчення з цього приводу в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко прийшов на допит в ДБР в п'ятницю.

Раніше Порошенко не прийшов на черговий допит в ДБР: у нього пленарне засідання.

Раніше ДБР викликало Порошенка на допит 4 рази. ДБР відмовився повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.

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