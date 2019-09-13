Порошенко пришел на допрос в ГБР

Экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Порошенко пришел сегодня", - сказала спикер ГБР Анжелика Иванова.

На данный момент Порошенко находится на допросе.

Допрос был запланирован на 10:00.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.