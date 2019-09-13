подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 10:48 160
Судебная власть 2019-09-13T11:03:06+03:00
Українські Новини
Порошенко пришел на допрос в ГБР

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Порошенко пришел сегодня", - сказала спикер ГБР Анжелика Иванова.

На данный момент Порошенко находится на допросе.

Допрос был запланирован на 10:00.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

Больше новостей о: Допрос ГБР Петр Порошенко

Архив
Новости
Рада досрочно уволила членов ЦИК 11:35
Евро после резкого падения подскочил 11:30
ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро, - Гончарук 11:28
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Информация о проведении допроса Цемаха не подлежит разглашению, - ГПУ 11:24 Документ
Если не услышат, придется найти другие методы: Зеленский "пригрозил" крупному бизнесу 11:15
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok