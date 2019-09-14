Дизпаливо злетіло в ціні всього за один тиждень

У понеділок-п'ятницю, 9-13 вересня, роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,04% з 28,03 до 28,04 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,04% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 9-13 вересня, гривень/літр:

Назва продуктаСредняя ціна на 13 сентябряСредняя ціна на 9 сентября13 вересня у % до 9 сентябряДТ28,0428,03100,04

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні ціна на дизпаливо знизилася 0,60% з 28,20 до 28,03 гривень за літр, а у липні вартість не перевищувала 28,74 гривень за літр.

Раніше компанія "Анвитрейд" і ще 30 імпортерів нафтопродуктів просили Кабінет Міністрів призупинити дію спеціальних мит на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом.

Тим часом один з найбільших постачальників нафтопродуктів Wexler Group з 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії. Нагадаємо, що раніше водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива.