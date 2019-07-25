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25 июля 2019, четверг, 11:54 110
Экономика 2019-07-25T13:45:02+03:00
Українські Новини
Крупнейший нефтетрейдер Wexler Group приостанавливает поставки дизтоплива из РФ

Крупнейший нефтетрейдер Wexler Group приостанавливает поставки дизтоплива из РФ

Один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На решение компания повлияло постановление Кабинета Министров Украины №624, которым  вводятся спецпошлины на отдельные товары происхождением из РФ. В частности с 1 августа на импорт дизтоплива устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75%, а с 1 октября она будет 4%.

"Решение принято в связи с тем, что дополнительная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - объясняют в компании. Но утверждают, что группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок, чтобы удовлетворить спрос клиентов,

WEXLER GROUP - крупнейшим поставщиком светлых нефтепродуктов, группа объединяет 10 предприятий, которые расположены как на территории Украины, так и за её пределами. WG основана в 2012 году и начинала свою деятельность с мелкооптовой торговли нефтепродуктами. Активы группы представлены морским и речным транспортом, газовозами, а так же автотранспортом для перемещения ДТ и бензина. В долгосрочной аренде предприятий Wexler Group находятся перевалочные терминалы, заключены договора с крупнейшими портами страны.

По данным "Консалтинговой группы А-95", которые приводит издание enkorr, доля России в поставках дизеля на Украину равна 42%.

Напомним, что ранее водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.

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