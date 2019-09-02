За месяц дизтопливо упало в цене

С 1 по 30 августа, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,60% с 28,20 до 28,03 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nТак, с начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,08% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 1-30 августа, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 30 августа\r\nСредняя цена на 1 августа\r\n30 августа в % к 1 августа\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,03\r\n28,20\r\n99,40\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, с 1 по 30 августа розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,31% с 12,10 до 11,70 гривен за литр.\r\nТем временем Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозировал, что поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза до 100 тыс. тонн в августе.\r\nРанее Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.