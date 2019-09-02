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02 сентября 2019, понедельник, 19:52 48
Экономика 2019-09-02T19:52:30+03:00
Українські Новини
За месяц дизтопливо упало в цене

За месяц дизтопливо упало в цене

С 1 по 30 августа, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,60% с 28,20 до 28,03 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Так, с начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,08% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 1-30 августа, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 30 августа Средняя цена на 1 августа 30 августа в % к 1 августа
ДТ 28,03 28,20 99,40

Как сообщали Українські Новини, с 1 по 30 августа розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,31% с 12,10 до 11,70 гривен за литр.

Тем временем Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозировал, что поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза до 100 тыс. тонн в августе.

Ранее Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.

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