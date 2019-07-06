В начале июля дизтопливо на заправках подешевело

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на дизтопливо, так же как и цены на бензин, снизились на 2,34% с 29,43 до 28,74 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо понизились на 0,62% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 1-5 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 5 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n5 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,74\r\n29,43\r\n97,66\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, у Владимира Зеленского просили снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых цен.\r\nВ начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.\r\nРанее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.