В начале июля дизтопливо на заправках подешевело

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на дизтопливо, так же как и цены на бензин, снизились на 2,34% с 29,43 до 28,74 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо понизились на 0,62% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 1-5 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 5 июля Средняя цена на 1 июля 5 июля в % к 1 июля ДТ 28,74 29,43 97,66

Как сообщали Українські Новини, у Владимира Зеленского просили снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых цен.

В начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.

Ранее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.