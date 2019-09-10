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10 сентября 2019, вторник, 16:31 52 Документ
Экономика 2019-09-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Импортеры нефтепродуктов просят Кабмин отменить спецпошлину на дизтопливо из России

Импортеры нефтепродуктов просят Кабмин отменить спецпошлину на дизтопливо из России

Компания "Анвитрейд" и еще 30 импортеров нефтепродуктов просят Кабинет Министров приостановить действие специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом.

Об этом говорится в письме "Анвитрейда" к премьер-министру Алексею Гончаруку, копией которого располагают Українські Новини.

Компания обращает внимание, что данная пошлина действует исключительно в отношении дизтоплива, импортируемого из России трубопроводным транспортом.

"Есть основания полагать, что постановление Кабмина от 17 июля 2019 года №624 "Вопросы введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины" имеет дискриминационные условия касательно конкретного круга импортеров, что исключает добросовестную конкуренцию среди участников рынка нефтепродуктов и с учетом перечисленного не направлена на защиту интересов безопасности", - говорится в письме.

Отмечается, что введение указанной спецпошлины является антиконкурентными действиями органов власти, вследствие которых создаются неблагоприятные и дискриминационные условия в сравнении с конкурентами, которые импортируют тот же товар из России другими видами транспорта.

В компании указывают, что уже более 30 компаний обратились к Кабмину по вопросу указанной спецпошлины.

"Мы просим обеспечить равенство всех субъектов хозяйствования перед законом. Просим вас приостановить действие постановления №624 до тщательного изучения данного вопроса с обязательным привлечением всех импортеров и потребителей дизтоплива в Украине", - подытожено в письме.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа.

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

 

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