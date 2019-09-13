Невідомі вночі підпалили авто секретаря Черкаської міськради

Невідомі підпалили автомобіль секретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика після того, як у Донецькій області невідомі спалили автомобіль секретаря міськради.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У машині ніколи не було проблем ыз проводкою... Машина сьогодні пройшла діагностику і техогляд", - написав він.

Ніщик пов'язує підпал автомобіля з голосуванням за знесення незаконних тимчасових споруд торговельного та культурно-побутового призначення (МАФів).

Також він повідомив, що за 2 хвилини до пожежі його сусіди бачили молодого хлопця, який "метався по двору".

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва дотла згоріла Audi А7 невістки Гонтарєвої - підозрюють підпал. При цьому деякі вважають підпал машини Гонтарєвої - штучним збором доказів про нібито її переслідування в Україні. В НБУ прокоментували інциденти навколо Гонтарєвої.

Також уночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова.

Раніше вночі у Луцьку спалили два автомобіля адвокатської сім'ї.