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05 сентября 2019, четверг, 12:40 178
Финансы 2019-09-05T12:41:49+03:00
Українські Новини
В НБУ прокомментировали инциденты вокруг Гонтаревой

В НБУ прокомментировали инциденты вокруг Гонтаревой

Национальный банк расценивает инциденты с экс-главой регулятора Валерией Гонтаревой как организованное давление.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтарева и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на прежнего главу НБУ. Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в нем.

Правление НБУ обращается в правоохранительные органы с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.

4 сентября автомобиль невестки бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой сгорел в Киеве.

Происшествие произошло ночью на улице Владимирской в центре Киева.

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