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12 мая 2019, воскресенье, 10:52 1224
Происшествия 2019-05-12T10:55:32+03:00
Українські Новини
Ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова

Ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова

Сегодня, 12 мая, в 4:30 подожги автомобиль главного редактора телеканала и сайта ТВi Владимира Егорова. Видео происшествия он выложил на своей странице в Facebook. Сейчас на месте происшествия работают следователи, передает Нubs.

"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью", – написал в посте Владимир.

По его информации, пожарные приехали оперативно и потушили огонь, однако машина восстановлению не подлежит.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Предварительно правоохранители причиной возгорания машины называют поджог. По словам соседей, перед возгоранием машины они слышали хлопок.

В НСЖУ заявили, что причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.

Ранее Томиленко рассказал в ОБСЕ, как в Украине атакуют журналистов.

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