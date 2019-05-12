Ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова

Сегодня, 12 мая, в 4:30 подожги автомобиль главного редактора телеканала и сайта ТВi Владимира Егорова. Видео происшествия он выложил на своей странице в Facebook. Сейчас на месте происшествия работают следователи, передает Нubs.\r\n"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью", – написал в посте Владимир.\r\nПо его информации, пожарные приехали оперативно и потушили огонь, однако машина восстановлению не подлежит.\r\nСейчас на месте происшествия работают следователи. Предварительно правоохранители причиной возгорания машины называют поджог. По словам соседей, перед возгоранием машины они слышали хлопок.\r\n\r\nВ НСЖУ заявили, что причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.\r\nРанее Томиленко рассказал в ОБСЕ, как в Украине атакуют журналистов.