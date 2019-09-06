Поджог машины Гонтаревой - искусственный сбор доказательств о якобы ее преследованиях в Украине, - мнение

Череда несчастных случаев с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой связана с тем, что она хочет просить убежище и таким образом избежать суда в Украине. Такое мнение высказал юрист Андрей Портнов на своем Telegram-канале .

"СМИ написали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать", - предположил Портнов.



Свое мнение по данной ситуации высказал и маркетолог Дмитрий Розенфельд.



"Прочитал у восьмипроцентников, что Гонтареву травят. Подожгли невестке машину, а ее саму чуть не задавили. У меня возникает вопрос - Чтобы что от нее получить? Ответ. Ничего. Думаю, что более вероятный мотив этих событий - это искусственный сбор доказательной базы о преследованиях в Украине и за ее пределами, для подачи заявления о политическом преследовании. Чтобы получить политическое убежище в Великобритании и, таким образом, избежать суда в Украине", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.



Ранее Гонтареву сбило авто в Лондоне.

Также Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей.