Коломойський стверджує, що не обговорював з Зеленським Приватбанк

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що не обговорював на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 10 вересня питання Приватбанку після того, як Зеленський заявив, що м онополії Коломойського не буде.

Про це він повідомив журналістам в кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Ні", - відповів він на питання про те, чи обговорювалося на зустрічі питання Приватбанку.

Деталі щодо обговорення із Зеленським діяльності енергогенеруючої компанії "Центренерго" Коломойський не повідомив.

"Обговорювали в межах загальної енергетичної ситуації", - сказав він.

Коломойський взяв участь в YES вперше.

Він прийшов на обід, поєднаний з виступом творця і сценариста серіалу "Чорнобиль" (2019, Велика Британія) Крейга Мейзін.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику.

Крім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо. У п'ятницю Зеленський підтвердив, що обговорював з Коломойським питання діяльності "Центренерго".