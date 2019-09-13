Коломойський стверджує, що не обговорював з Зеленським Приватбанк

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що не обговорював на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 10 вересня питання Приватбанку після того, як Зеленський заявив, що монополії Коломойського не буде.\r\nПро це він повідомив журналістам в кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.\r\n"Ні", - відповів він на питання про те, чи обговорювалося на зустрічі питання Приватбанку.\r\nДеталі щодо обговорення із Зеленським діяльності енергогенеруючої компанії "Центренерго" Коломойський не повідомив.\r\n"Обговорювали в межах загальної енергетичної ситуації", - сказав він.\r\nКоломойський взяв участь в YES вперше.\r\nВін прийшов на обід, поєднаний з виступом творця і сценариста серіалу "Чорнобиль" (2019, Велика Британія) Крейга Мейзін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику. \r\nКрім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо. У п'ятницю Зеленський підтвердив, що обговорював з Коломойським питання діяльності "Центренерго".