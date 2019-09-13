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13 сентября 2019, пятница, 13:12 930
Президент 2019-09-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Монополии Коломойского не будет, – Зеленский

Монополии Коломойского не будет, – Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий относительно своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издания "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.

"Чтобы долго не говорить, все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех! В том числе для господина Коломойского", - заявил Зеленский.

По мнению Президента, Коломойский должен способствовать снижению тарифов на коммунальные услуги для населения. "Схемы" на государственной "Центрэнерго" обсуждались в ходе разговора.

"И действительно, чтобы он способствовал, чтобы цены, которые связаны с коммуналкой - там очень много вопросов - чтобы они снижались. Прежде всего все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены, но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, с июля на государственной генерирующей компании "Центрэнерго" сменился менеджмент. После чего компания начала закупать российский уголь у связанного с группой "Приват" ООО "Нефть Форс" по цене выше, чем по формуле "Роттердам+". При этом "Центрэнерго" продает электроэнергию ферросплавным и химическим предприятиям Коломойского по цене, которая не покрывает ее себестоимости - 1,30 гривен/кВт-час.

Группа "Приват" занимает доминирующее положение на рынках добычи (93%), переработки (85%) и продажи нефтепродуктов (25%). В некоторых областях сети АЗС, контролируемые "Приватом", контролируют более половины региональных рынков розничной торговли нефтепродуктами.

8 ноября 2018 года Окружной административный суд г. Киева в лице судьи Сергея Каракашьяна принял решение о запрете Антимонопольному комитету Украины совершать любые действия по делу о расследовании антиконкурентных согласованных действий компаний группы "Приват" на рынке топлива ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом", "Авиас", ООО "Пром гарант плюс", ООО "Альянс еволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в т.ч. ПАО "Укрнафта" и ДП "Фирма "Укртатнафтасервис"). Расследование антимонопольщиков было начато в октябре 2016 года.

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