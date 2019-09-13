Зеленський обговорював з Коломойським діяльність "Центренерго"

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з бізнесменом Ігорем Коломойським на зустрічі 10 вересня питання діяльності енергогенеруючої компанії "Центренерго", процедуру банкрутства якого суд поновив.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах Ялтинської європейської стратегії, передають Українські Новини.

"Ціни, пов'язані з комуналкою, мають знижуватися. Всі розуміють, що має бути ринок. Наші європейські партнери дуже хочуть ринкових цін. Але ми маємо зробити все, щоб для наших людей було дешевше", - сказав Зеленський про зустріч.

На уточнююче питання, чи обговорював він з Коломойським питання "Центренерго" Президент відповів ствердно.

"Це частина цього питання", - сказав він.

Він також висловив упевненість в тому, що Коломойський його "почув".

"Впевнений (що почув). Ви побачите результат", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня Офіс Президента повідомив про зустріч Зеленського з Коломойським.

Крім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо.

Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".

При цьому прем'єр Гончарук також перед призначенням зустрічався з Коломойським.