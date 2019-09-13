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13 вересня 2019, пʼятниця, 11:56 25
Президент 2019-09-13T14:16:33+03:00
Українські Новини
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства

Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський планує дати прес-конференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до 100 днів його президентства зняв за свої гроші "Квартал 95".

Про це Зеленський сказав Українським Новинам на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до 100 днів президентсва прес-конференцію журналістам.

"Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде", - відповів Зеленський.

Точну дату він назвати не зміг.

При призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.

Замість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, з'явилося повне відео інтерв'ю Зеленського напередодні дебатів з колишнім Президентом Петром Порошенком. Також прес-секретар Зеленського Юлія Мендель дала перше інтерв'ю виданню керівника його прес-служби на виборах.

Тим часом Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.

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