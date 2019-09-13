Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства

Президент Володимир Зеленський планує дати прес-конференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до 100 днів його президентства зняв за свої гроші "Квартал 95".\r\nПро це Зеленський сказав Українським Новинам на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до 100 днів президентсва прес-конференцію журналістам.\r\n"Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде", - відповів Зеленський.\r\nТочну дату він назвати не зміг.\r\nПри призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.\r\nЗамість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з'явилося повне відео інтерв'ю Зеленського напередодні дебатів з колишнім Президентом Петром Порошенком. Також прес-секретар Зеленського Юлія Мендель дала перше інтерв'ю виданню керівника його прес-служби на виборах.\r\nТим часом Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.