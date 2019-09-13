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13 сентября 2019, пятница, 10:49 82
Президент 2019-09-13T11:27:47+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами

Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда намерены бороться за возвращение Крыма и не только словами после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело Украины против России касательно аннексии Крыма.

Об этом Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос возвращения Украине Крыма является самым сложным.

"Самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько форматов и идей, но об этом рано говорить. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня будут важные встречи. Я ожидаю встречи с президентом США, мы думаем над моделью. Но мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем Россия изменила дату оккупации Крыма - с 21 марта на 18 марта.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Президент Украины Ялтинская европейская стратегия Владимир Зеленский

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