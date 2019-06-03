Пресс-секретарь Зеленского дала первое интервью изданию руководителя его пресс-службы на выборах

Пресс-секретарь президента Украины журналистка Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский назначил з июля, дала свое первое интервью изданию ЙОД.media. \r\nВ частности, в нем новоназначенная пресс-секретарь рассказала о своем первом рабочем дне, как проходил конкурс на должность спикера, предыдущем опыте работы и была ли знакома ранее с Зеленским.\r\nНа вопрос, была ли ранее она поклонницей Зеленского, Юлия ответила, что готовя материалы по итогам встречи с Зеленским для The New York Times она занимала нейтральную позицию. \r\n"Более склонной к Зеленскому стала, когда поняла, каковы его основные обещания и действия. Например, он пообещал закон об импичменте - и уже подал его в парламент. Он продолжает свое сотрудничество с МВФ и собирается вернуть закон о незаконном обогащении. Это колоссальные вещи, которые нам очень нужны. И, пожалуй, сработал момент, когда я увидела, какая атака идет на него".\r\nСреди основных задач, которые необходимо решить новому президенту на посту Мендель выделила два "челленжа".\r\n"Я знаю, что он определился с ними. Первый - это война. Второй - коррупция", - \r\nОтметим, что изданием ЙОД.media руководит Ирина Победоносцева, которая по время избирательной кампании отвечала за связи с общественностью у Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.\r\nКоманда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.\r\nВ Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводил конкурс Зеленский.