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03 июня 2019, понедельник, 19:14 94
Президент 2019-06-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
Пресс-секретарь Зеленского дала первое интервью изданию руководителя его пресс-службы на выборах

Пресс-секретарь Зеленского дала первое интервью изданию руководителя его пресс-службы на выборах

Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel
Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Пресс-секретарь президента Украины журналистка Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский назначил з июля, дала свое первое интервью изданию ЙОД.media. 

В частности, в нем новоназначенная пресс-секретарь рассказала о своем первом рабочем дне, как проходил конкурс на должность спикера, предыдущем опыте работы и была ли знакома ранее с Зеленским.

На вопрос, была ли ранее она поклонницей Зеленского, Юлия ответила, что готовя материалы по итогам встречи с Зеленским для The New York Times она занимала нейтральную позицию. 

"Более склонной к Зеленскому стала, когда поняла, каковы его основные обещания и действия. Например, он пообещал закон об импичменте - и уже подал его в парламент. Он продолжает свое сотрудничество с МВФ и собирается вернуть закон о незаконном обогащении. Это колоссальные вещи, которые нам очень нужны. И, пожалуй, сработал момент, когда я увидела, какая атака идет на него".

Среди основных задач, которые необходимо решить новому президенту на посту Мендель выделила два "челленжа".

"Я знаю, что он определился с ними. Первый - это война. Второй - коррупция", - 

Отметим, что изданием ЙОД.media руководит Ирина Победоносцева, которая по время избирательной кампании отвечала за связи с общественностью у Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводил конкурс Зеленский.

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