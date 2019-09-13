Євро після різкого падіння підскочив

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,59% до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,66 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,33 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,34 коп. до 27,6279 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6446 24,9656 27,1188 27,6279 3,41 3,91 Максимальний 24,7800 25,3000 27,3500 27,9500 3,74 5,00 Мінімальний 24,0000 24,8000 26,5000 27,3700 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Раніше економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

А 12 вересня Національний банк знизив офіційний курс гривні, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.