Євро після різкого падіння підскочив

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,59% до 24,9656 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,66 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 3,33 коп. до 27,1188 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,34 коп. до 27,6279 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6446\r\n24,9656\r\n27,1188\r\n27,6279\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,7800\r\n25,3000\r\n27,3500\r\n27,9500\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,5000\r\n27,3700\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nРаніше економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nА 12 вересня Національний банк знизив офіційний курс гривні, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD.