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13 вересня 2019, пʼятниця, 11:25 21 Документ
Силові структури 2019-09-13T13:45:03+03:00
Українські Новини
Інформація про проведення допиту Цемаха не підлягає розголошенню, - ГПУ

Інформація про проведення допиту Цемаха не підлягає розголошенню, - ГПУ

Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

Генеральна прокуратура заявляє, що обставини допиту колишнього начальника ППО "Слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines не підлягають розголошенню.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Агентство просило у запиті підтвердити інформацію, що Нідерланди направляли лист до України з проханням провести допит Цемаха і отримали згоду на цю процедуру.

"...у відповідності з положеннями Угоди про створення міжнародної спільної слідчої групи з розслідування обставин збиття літака малайзійських авіаліній рейсу МН17 Генеральна прокуратура України не володіє правом надання коментарів або оприлюднення будь-якої інформації, що стосується розслідування", - сказано у відповіді відомства.

Аналогічно Генпрокуратура відмовилася відповідати на питання, чи був допитаний нідерландськими слідчими колишній "начальник служби тилу" ДНР Дмитро Купріян (позивний "Батя"), який, за даними слідства, організував викрадення автотрейлера для перевезення ЗРК "Бук".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявляє, що нідерландські слідчі в Україні перед обміном допитали Цемаха як свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Раніше Генпрокатура заявляла, що Цемах і Купріян можуть бути допитані як свідки у нідерландському суді у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines.

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