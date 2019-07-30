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  • Дело МН17: Экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи в голландском суде
30 июля 2019, вторник, 15:27 435
Политика 2019-07-30T17:18:11+03:00
Українські Новини
Дело МН17: Экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи в голландском суде

Дело МН17: Экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи в голландском суде

Ключевой свителель по делу крушения борта МН17
Ключевой свителель по делу крушения борта МН17

Прокуратура заявляет, что "бывший начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах и экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян по прозвищу "Батя", укравший трейлер для перевозки "Бука", будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе самолета Malaysia Airlines.

Об этом журналистам сказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде, передают Українськi Новини.

Во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

Прокурор подтвердил, что "экс-начальник ПВО" будет свидетелем в голландском суде.

По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.

"Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - подчеркнул Пересада.

Он также отметил, что  "экс-начштаба" боевиков Куприян, укравший автотрейлер для перевозки "Бука", недавно вышел из тюрьмы.

По словам прокурора, Куприян также будет свидетелем в процессе о сбитии самолета, а не обвиняемым.

Где сейчас находится Куприян прокурор отвечать отказался.

Ключевой свителель по делу крушения борта МН17 Ключевой свителель по делу крушения борта МН17

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Именно Куприян является тем боевиком ДНР, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки зенитного ракетного комплекса "Бук".

Из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Голландский суд 9 марта 2020 года начнет рассматривать дело о катастрофе самолета рейса МН17 Malaysia Airlines.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Служба безопасности Украины заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

В конце июня СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам  в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.

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