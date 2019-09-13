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13 вересня 2019, пʼятниця, 10:26 20
Президент 2019-09-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
Східноєвропейські "Альпи": Зеленський хоче побудувати курорти на узбережжі Чорного моря і під Львовом

Східноєвропейські "Альпи": Зеленський хоче побудувати курорти на узбережжі Чорного моря і під Львовом

Зеленський на форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 2019
Зеленський на форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 2019

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні планується реалізація проектів будівництва курортів на Чорному морі та у Львівській області.

Про це він повідомив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", - сказав Зеленський, презентуючи перспективні для залучення інвестицій проекти.

Також, з його слів, планується розвиток нових гірничо-лижних курортів у Львівській області.

"У нас є величезний потенціал стати східноєвропейськими "Альпами". Зараз ми розглядаємо проекти в Славському і Боржаві", - зазначив Зеленський.

При цьому про подробиці щодо цих проектів він не говорив.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розробить стратегію розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта, а також планує надати Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) можливість проводити навчально-тренувальні заходи з попередження і ліквідації аварій.

Тим часом Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію замість Зеленського, а Президент хоче дозволити азартні ігри в п'ятизіркових готелях.

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