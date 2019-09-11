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11 сентября 2019, среда, 14:10 203
Жизнь 2019-09-11T14:11:07+03:00
Українські Новини
Зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль"

Зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль"

Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения и креативное агентство "Банда" подписали меморандум о сотрудничестве, направленное на позитивное восприятие бренда "Чернобыль".

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"Объединив наши усилия, мы сможем усилить информационную стратегию агентства и показать Зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальный научную площадку под открытым небом. Кроме того, в зоне отчуждения происходят природоохранные мероприятия, способствующие сохранению и восстановлению биоразнообразия, продолжается развитие инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами, работы на ЧАЭС и именно к этим процессам мы хотим привлечь внимание общественности и профессионалов", - отметил председатель Госагенства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Также директор "Банды" Дмитрий Адабир отметил, что агентству хочется акцентировать внимание не на истории зоны отчуждения, а на том, что происходит там сейчас.

В частности, креативное агентство "Банда" присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, создание визуальной стилистики и креативной платформы кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщали Українські Новини, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что в январе-августе 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 74 671 турист.

Также Украина разработает стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта, а также планирует предоставить Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.


Кроме того, в зоне отчуждения ЧАЭС появились водные маршруты.

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