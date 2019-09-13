Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского

Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин.\r\nОрганизатор форума, бизнесмен Виктор Пинчук заявил, что впервые по просьбе Президента Владимира Зеленского изменен порядок выступления гостей, и форум откроет не глава государства, а режиссер Сенцов.\r\nОсвобожденный из плена украинец показал гостям форума банку с наклеенными желтой и синей полосками, которую он хранил во время заключения в РФ, а также показал свой тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.\r\nОлег Сенцов. Скриншот трансляции YES\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате 35 на 35. В частности, был освобожден и Олег Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.\r\nПосле чего Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генераломю, и он не имеет претензий к оговорившим его людям.\r\n