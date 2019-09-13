Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского

Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).

Об этом передает корреспондент Українських Новин.

Организатор форума, бизнесмен Виктор Пинчук заявил, что впервые по просьбе Президента Владимира Зеленского изменен порядок выступления гостей, и форум откроет не глава государства, а режиссер Сенцов.

Освобожденный из плена украинец показал гостям форума банку с наклеенными желтой и синей полосками, которую он хранил во время заключения в РФ, а также показал свой тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.

Олег Сенцов. Скриншот трансляции YES

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате 35 на 35. В частности, был освобожден и Олег Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

После чего Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генераломю, и он не имеет претензий к оговорившим его людям.