Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачів корупції

Верховна Рада після того, як вперше провалила голосування , на пленарному засіданні у п'ятницю розгляне законопроект №1010 про винагороду викривачів корупції.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Всі вказані питання для включення до порядку денного пленарного засідання та прийняття рішення.

Рада також розгляне законопроекти №1036 про прозорість роботи парламенту, №1042 про планування законодавчої роботи, №1054 про визнання що втратили силу списку об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації, №1055 про оренду державного та комунального майна, №1060 про порядок ліцензування господарської діяльності, №1067 про дерегуляцію господарської діяльності, №1071 про космічну діяльність, №1046 про концесії, №1049 і №1051 про впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський пообіцяв саджати корупціонерів восени.

Тим часом в Раді 9 скликання, за даними ЗМІ, зафіксували перший випадок кнопкодавства.

Також Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.