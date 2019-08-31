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31 августа 2019, суббота, 23:14 71
Президент 2019-08-31T23:14:18+03:00
Українські Новини
Президент Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью

Президент Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что посадки коррупционеров начнутся как только заработает Антикоррупционный суд и появится (уже назначен) новый генеральный прокурор. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" по случаю 100 дней президентства.

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров)", – заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо. А еще о том, напивался ли он за эти сто дней президентства, как он отнесся к поездке Андрея Богдана в Сен-Тропе в День независимости Украины и о том, что новое правительство Украины должно снизить "коммуналку", иначе его выгонят.

Также президент Владимир Зеленский рассказал о своих первых контактах с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним.

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